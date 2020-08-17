Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет повторных выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что повторных президентских выборов в стране не будет. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал, их (других выборов) не будет», — подчеркнул глава республики.

По его словам, в противном случае, за полгода в стране будут уничтожены МЗКТ, МАЗ и БЕЛАЗ.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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