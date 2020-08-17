Лукашенко прилетел на завод в Минске на вертолете

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) на вертолете, сообщает ТАСС.

По данным агентства, рабочие электротехнического и тракторного заводов в Минске выдвинулись в сторону МЗКТ.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов против демонстрантов применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

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