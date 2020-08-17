Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

Бывший кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером республики. Об этом она сказала в видеообращении, опубликованном на портале YouTube.

«Я готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм», — заявила политик.

Также Тихановская отметила, что она и ее команда намерены заняться освобождением всех политзаключенных, и в кратчайшие сроки подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов против демонстрантов применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. По данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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