Губернатор Магаданской области рассказал Мишустину о проблемах в регионе
Губернатор Магаданской области Сергей Носов рассказал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, что в медучреждениях региона наблюдается дефицит отдельных специалистов, эта проблема может быть связана с вопросами жилья. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы понимаем, что есть проблемы, они существуют. Не хватает отдельных, узких специалистов, как принято говорить. Конечно, эта проблема упирается в наличие жилья. Мы должны обеспечивать специалистов, приезжающих к нам, жильем», — сказал Носов.
Он добавил, что местные власти решают эти задачи.
Мишустин, в свою очередь, обратил внимание губернатора на проблему ветхого жилья в регионе.
«Есть замечательные новые дома, та же самая больница с новым корпусом. И рядышком, к сожалению, пока все не так хорошо выглядит», — сказал премьер.
По словам Носова, власти региона планируют досрочно решить этот вопрос — до конца 2021 года.
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