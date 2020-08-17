Абэ обследуется на фоне сообщений о проблемах со здоровьем

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ проходит медобследование на фоне сообщений о проблемах со здоровьем. Об этом сообщает The Japan Times.

По данным издания, Абэ взял для этого выходной, воспользовавшись периодом летних отпусков. Источники издания сообщают, что это обычный медицинский осмотр.

Отмечается, что в июне японский премьер уже проходил осмотр в этой же больнице.

Беспокойство о здоровье Абэ усилилось после того, как в начале августа еженедельный японский журнал Flash сообщил, что в июле его рвало кровью.

В 2007 году у Абэ были проблемы с кишечником, в результате болезни он подал в отставку, и его первый премьерский срок продлился всего год. Тогда сообщалось, что он переболел язвенным колитом.

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