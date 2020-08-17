Мишустин: мы найдем виноватых в срыве реконструкции рыбного Магаданского порта
Премьер Михаил Мишустин поручит разобраться с причинами срыва проекта по реконструкции рыбного терминала Магаданского морского порта. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Кто виноват, найдем. Это будет решать соответствующая комиссия. Я поручения эти все оформлю», — заявил премьер в беседе с представителями рыболовецких компаний Магаданской области.
Премьер отметил, что проект реконструкции был готов с 2016 года и обратил внимание на то, что деньги на проектно-сметную документацию и начало работ были выделены, а потом из-за срыва сроков перенаправлены на другие цели.
Губернатор области Сергей Носов заверил премьера, что власти региона готовы взяться за работу по восстановлению терминала.
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