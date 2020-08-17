Мишустин: правительство предложит Путину продолжать поддерживать медиков

Правительство РФ предложит президенту Владимиру Путину продолжить политику стимулирующих выплат врачам, занимающихся коронавирусной инфекцией. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин в ходе посещения областного онкологического диспансера в Магадане, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы доложим президенту соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат - о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными», — сказал Мишустин.

Он добавил, что и региональные надбавки медикам будут выплачиваться до декабря.

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