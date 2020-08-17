Мишустин допустил передачу рыбного терминала Магаданского морского порта региону

Премьер РФ Михаил Мишустин не исключил передачу рыбного терминала Магаданского морского порта из федерального ведения в ведение региона. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы проведем эту работу и по результатам примем решение. А я склоняюсь к тому, чтобы его (терминал — прим. ред) действительно отдать субъекту, организовать здесь нормальную работу с соответствующим финансированием. Но я бы хотел услышать гарантии, что если мы такие лимиты бюджетных обязательств доведем, чтобы железно тот, кто будет здесь подрядчиком, довел дело до конца, чтобы мы приехали и обрадовались нормальному виду», — сказал он в ходе посещения порта.

Премьер отметил, что в первую очередь необходимо провести инвентаризацию терминала. По его словам, терминал представляет собой «кладбище затонувших кораблей», он раскритиковал низкий уровень управления терминалом со стороны ФГУП «Нацрыбресурс».

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