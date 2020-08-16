В офисе Зеленского считают, что Минск пренебрег исторической близостью народов

Передачей Москве 32 россиян Минск показал свое пренебрежение исторической близостью народов Украины и Белоруссии. Об этом говорится в заявлении офиса Зеленского.

«Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив «вагнеровцев», что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит», — указывается в заявлении.

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