Байден поддержал Трампа после смерти его младшего брата

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден поддержал президента США Дональда Трампа в связи со смертью его брата Роберта Трампа. Об этом он написал в своем Twitter.

Политик заявил, что опечален этим известием.

«Я знаю, что такое невероятная боль от утраты любимого человека, и я знаю, насколько важна семья в такие моменты. Я надеюсь, вы знаете, что наши молитвы со всеми вами», — написал Байден.

Роберт Трамп умер 15 августа в возрасте 72 лет.

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