Байден поддержал Трампа после смерти его младшего брата
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден поддержал президента США Дональда Трампа в связи со смертью его брата Роберта Трампа. Об этом он написал в своем Twitter.
Политик заявил, что опечален этим известием.
«Я знаю, что такое невероятная боль от утраты любимого человека, и я знаю, насколько важна семья в такие моменты. Я надеюсь, вы знаете, что наши молитвы со всеми вами», — написал Байден.
Роберт Трамп умер 15 августа в возрасте 72 лет.
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