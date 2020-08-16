Лукашенко заявил, что иностранные «кукловоды» управляют беспорядками в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время митинга в Минске заявил, что беспорядками в республике управляют иностранные «кукловоды», передает «БелТА».

По его словам, они не дадут «спокойной жизни» стране.

«Даже если они (противники действующей власти и страны. — прим. ред.) утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы из своих нор, через некоторое время. Ими управляют уже чужие люди - кукловоды», — сказал Лукашенко.

По его словам, они хотят, чтобы западные границы республики проходили не под Брестом, а под Минском, как до начала Второй мировой войны.

«Мы все станем Брестской крепостью! Страну не отдадим!» — добавил Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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