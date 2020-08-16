Россия обсудит с США вопрос привлечения КНР к переговорам по стратстабильности

На предстоящих консультациях по стратегической стабильности в Вене Россия намерена прояснить позицию Соединенных Штатов по привлечению к переговорам Китая, передает «Интерфакс».

«Вопрос о том, смягчили ли американцы позицию по потенциальному подключению Китая, надо адресовать не нам, а американцам. Мы им этот вопрос зададим», — заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в преддверии консультаций.

Действие ДСНВ (договора между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) истекает 5 февраля 2021 года. Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопрос возможного продления ДСНВ.

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