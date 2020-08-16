Цепкало раскрыл детали задержки его семьи на российской границе

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало рассказал, почему его семье долго не удавалось пересечь российскую границу. Об этом сообщает РИА «Новости».

На границе жена и дети Цепкало не получали никаких угроз, отметил экс-кандидат. По его словам, у них просто долго проверяли документы.

«Их просто продержали очень долго, но отпустили», – заявил Цепкало.

В настоящее время Валерий Цепкало, его жена Вероника и их дети находятся на территории Украины.

В Белоруссии на Цепкало заведено уголовное дело о взяточничестве. Его объявили в розыск как в Белоруссии, так и в России.

До этого политик объявил о формировании в республике «Фронта национального спасения». Он пояснил, что намерен начать мобилизацию народа страны против насильственного захвата власти Александром Лукашенко, ставшим в шестой раз президентом республики.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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