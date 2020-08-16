Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня поддержал протестующих против милицейского насилия и фальсификации выборов в республике, сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, Игорь Лещеня является старейшим руководителем белорусского загранучреждения по опыту работы. В 2002-2006 годах он занимал должность помощника президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам.

«Сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси 21 века <...> Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан», — заявил дипломат.

Он отметил, что среди искалеченных протестующих на акциях в стране члены его семьи опознали одноклассника дочери посла, который «точно никогда не числился в смутьянах».

Посол также поддержал забастовки на предприятиях в республике, в том числе в городе Жодино, откуда родом сам дипломат.

«Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право», — заключил Лещеня.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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