Директор завода в Минске заявил о поражении Лукашенко на выборах во время митинга

Директор Минского завода колесных тягачей (Volat) Алексей Римашевский выступил на митинге перед сотрудниками предприятия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проиграл на прошедших выборах. При этом директор завода добавил, что сам отдал свой голос за действующего лидера.

«Объясняю, почему: потому, что оцениваю действия человека. Я это сделал, проголосовал, но я признаю, что он их не выиграл, вы понимаете?» — сказал Римашевский.

Он также подчеркнул, что участвующие в выборах граждане имеют право на альтернативную точку зрения. Кроме того, руководитель согласился с тем, что его мнение не поддерживается большинством.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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