Лукашенко назвал свою единственную цель
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что является его единственной целью. Об этом сообщает «БелТА».
Соответствующее заявление он сделал в рамках совещания центра стратегического управления в министерстве обороны страны.
«У меня нет иных целей в настоящий момент, кроме как сохранить независимое и стабильное государство», — подчеркнул Лукашенко.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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