Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не политизировать трудовые коллективы в стране. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство БЕЛТА.

Он подчеркнул важность устойчивой экономики для предотвращения «политических дрязг». «Это понимают и наши противники», — добавил Лукашенко.

Также Лукашенко назвал протестные мероприятия на объектах промышленности страны «ножом в спину» белорусским властям, пишет «Интерфакс».

«Президент, правительство, все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели. Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину?» — сказал он.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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