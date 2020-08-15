Лукашенко предостерег от угроз в адрес силовиков Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предостережением от угроз в адрес силовиков республики. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Не надо играть с огнем! Наши военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве», — сказал он на совещании в Центре стратегического управления в Минобороны страны.

По словам Лукашенко, те, кто «троллят» и угрожают семьям военных «не понимают, что может произойти».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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