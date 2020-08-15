Путин обсудил с Лукашенко возвращение задержанных россиян под Минском

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Белоруссии Александром Лукашенко возвращение на родину задержанных под Минском россиян. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президенты позитивно оценили взаимодействие профильных ведомств, благодаря которым задержанные граждане вернулись домой.

14 августа Белоруссия передала РФ 32 задержанных и объявленных бойцами ЧВК «Вагнер» российских граждан. Еще один россиянин пожелал остаться в Белоруссии, поскольку имеет гражданство в республике.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь, в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.

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