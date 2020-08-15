Лукашенко заявил, что против Белоруссии идет агрессия по сценарию «цветной революции»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным относительно ситуации в республике. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Он отметил, что белорусские власти очень хорошо видят, что «в глубине происходит».

«Мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций, это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления», — сказал Лукашенко, отметив, что в республике уже появились элементы внешнего вмешательства.

По его словам, необходимо срочно поговорить с Путиным, «потому что это уже угроза не только Беларуси».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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