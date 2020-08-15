США в ближайшие дни начнут возвращать санкции против Ирана

Постпред США при ООН Келли Крафт уведомила, что Вашингтон в ближайшие дни начнет процедуру восстановления санкций в отношении Ирана, передает РИА «Новости».

Она отметила, что в соответствии с резолюцией 2231, у США есть полное право инициировать восстановление положений предыдущих резолюций Совета Безопасности ООН.

«В ближайшие дни Соединенные Штаты выполнят это обещание — ни перед чем не останавливаться для продления эмбарго на поставки оружия», — сказано в заявлении Крафт.

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