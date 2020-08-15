Киев отрицает причастность украинцев к дестабилизации ситуации в Белоруссии

МИД Украины отверг причастность граждан страны к дестабилизации ситуации в Белоруссии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что люди из-за рубежа были заводилами уличных протестов в Минске. По его словам, они прибыли в республику из Польши, Голландии и Украины.

«Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси», — указано в сообщении.

В украинском министерстве отметили, что какие-либо доказательства их причастности к этому отсутствуют.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже вышла на свободу.

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