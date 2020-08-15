В офисе Зеленского выразили сожаление о передаче Белоруссией россиян

Украина сожалеет из-за решения Белоруссии передать Москве 32 задержанных россиян. Об этом в своем Telegram-канале сообщает офис президента Украины Владимира Зеленского.

«Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, которые принадлежат к частной военной компании Вагнера», — указано в заявлении.

В офисе украинского лидера также отмечают, что Белоруссия является независимым государством с собственной позицией.

«Но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения», — говорится в сообщении.

14 августа Белоруссия передала РФ 32 задержанных и объявленных бойцами ЧВК «Вагнер» российских граждан. Еще один россиянин пожелал остаться в Белоруссии, поскольку имеет гражданство в республике.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь, в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— 32 ранее задержанных в Белоруссии россиянина вернулись на родину

— Украина назвала «прекращением диалога» с Белоруссией передачу 32 граждан РФ

— Белоруссия вернула россиян домой в соответствии с нормами международного права