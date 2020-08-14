Минск передал на родину 32 ранее задержанных в Белоруссии россиянина

32 из 33 граждан России, задержанных ранее в Белоруссии, вернулись на родину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Генпрокуратуры РФ.

«В соответствии с ходатайством генерального прокурора РФ Игоря Краснова от 5 августа <...> 32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу РФ», — заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что один гражданин решил остаться в республике. Он также является гражданином Белоруссии.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.

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