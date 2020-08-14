Лукашенко считает, что протесты в Белоруссии организовали за рубежом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что массовые протесты в Белоруссии, начавшиеся после президентских выборов в республике, были организованы из-за рубежа. Об этом он заявил на совещании с членами Совбеза.

Кроме того, Лукашенко заявил, что такие акции делаются руками криминальных элементов.

«Заводилами этого всего и организаторами являются люди из-за границы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым», — цитирует его «БелТА».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже выпущена на свободу.

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