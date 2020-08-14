Тихановская инициировала создание совета для трансфера власти

Оппозиционный кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская поспособствует созданию оординационного совета для обеспечения трансфера власти, пишет ТАСС.

«С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти», — говорится в заявлении Тихановской.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, было произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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