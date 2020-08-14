Лукашенко прокомментировал забастовки на белорусских предприятиях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в стране, передает «БелТА».

По его словам, акции протеста на производствах вызваны тем, что трудовые коллективы «раскачивают» оппоненты.

Лукашенко предостерег от забастовок, так как остановка предприятий грозит заполнением рынка иностранными товарами.

Как отметил президент, если прекратит работу «Беларуськалий», то преимущество получат российские и канадские поставщики. Остановка МТЗ и МАЗ выгодна Германии и США.

Он подчеркнул, что протесты не позволят «раскрутить» отечественное производство и восстановить экономику после пандемии коронавируса.

Требования бастующих рабочих о проведении новых президентских выборов Лукашенко не прокомментировал.

Ранее основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепов призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко прекратить насилие над мирными гражданами и сесть за стол переговоров.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1500 случаев произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.