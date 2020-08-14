Тихановская призвала мэров провести акции протеста по всей Белоруссии

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в своем видеообращении призвала мэров городов провести акции протеста 15-16 августа. Ролик опубликован в Telegram-канале «Страна для Жизни».

Она подчеркнула мирный характер массовых собраний. Такие акции, по ее словам, показывают всему миру, что белорусы не хотят насилия.

Тихановская заявила также о необходимости остановить насилие над мирными гражданами и призвала власть пойти на диалог с протестующими.

Ранее стало известно, что политик находится в Литве.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1500 случаев произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.