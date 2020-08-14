Польша может принять политбеженцев из Белоруссии

Сейм (нижня палата парламента) Польши попросил у правительства принять политических беженцев из Белоруссии, заявила спикер сейма Эльжбета Витек. Об этом пишет РИА «Новости».

«Сейм Польской республики обращается к польскому правительству для оказания гуманитарной помощи жертвам преследования в Белоруссии, а также создания возможности быстрого принятия политических беженцев из Белоруссии», — сказала Витек.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, было произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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