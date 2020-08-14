Тихановская заявила, что ее поддержка на выборах составила 60-70%

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, где заявила, что ее поддержка на прошедших выборах президента составила 60-70%.

По ее словам, там, где «комиссии посчитали голоса честно», ее поддержали 60-70%, а где-то и 90%.

Тихановская покинула Белоруссию 11 августа. По ее словам, такое решение она приняла самостоятельно. Между тем сторонники политика предполагают, что на нее было оказано давление.