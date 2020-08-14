Первый замглавы МЧС прибыл в Бейрут

Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян прибыл в Бейрут, пишет РИА «Новости».

Чуприян посетит мобильный госпиталь и место работы российских специалистов в порту города.

МЧС РФ прибыло в Бейрут 5 августа для участия в поисково-спасательной операции и помощи пострадавшим. Российские специалисты развернули на стадионе города мобильный госпиталь. Там врачи отряда «Центроспас» МЧС России осматривают пострадавших. Спасатели планируют работать на месте происшествия до субботы, 15 августа.

Мощный взрыв произошел в ливанской столице 4 августа. Большая часть города оказалась разрушена. Жертвами трагедии стали более 160 человек, свыше пяти тысяч ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тысяч местных жителей. Причиной ЧП было ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

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