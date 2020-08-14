Белоруссия заявила о готовности обсуждать ситуацию после выборов

Белоруссия готова обсуждать с зарубежными партнерами ситуацию после выборов, заявил глава МИД Владимир Макей в ходе телефонного разговора со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. Об этом пишет РИА «Новости».

«Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной компании и после ее завершения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор прошел 14 августа по инициативе Швейцарии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, было произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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