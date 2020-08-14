Экс-адвокат Трампа в своей книге заявил, что тот выиграл выборы при помощи РФ

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что из его новой книги можно узнать, как американский лидер жульничал на выборах президента в 2016 году при содействии со стороны России. Книга называется «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа». Портал Axios опубликовал фрагменты ее предисловия.

Коэн отметил, что Трамп вступил в сговор с Россией. При этом глава США сделал это не с помощью «таких изощренных методов, какими представляли себе его очернители», указал экс-защитник американского лидера.

«Также я знал, что расследование (экс-спецпрокурора США Роберта. — прим. ред.) Мюллера не было охотой на ведьм. Трамп обманул на этих выборах, при попустительстве со стороны России, что вы узнаете на этих страницах, так как делать все <..>, чтобы «выиграть» всегда было его моделью ведения дел и образом жизни», — отмечается в предисловии.

Выход книги Коэна запланирован на 8 сентября.

Ранее Коэн был приговорен к трем годам тюрьмы за финансовые и другие нарушения. В мае текущего года его отправили под домашний арест.