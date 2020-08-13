Помпео назвал соглашение Израиля и ОАЭ базой для мира на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал мирное соглашение между Израилем и ОАЭ, которое было подписано под эгидой США. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что данный документ заложит основу для мира на территории Ближнего Востока.

По его мнению, соглашение стало «шагом в верном направлении».

Госсекретарь также добавил, что решение Израиля и ОАЭ позволит уладить наблюдающиеся на Ближнем Востоке «исторические разногласия». Он также выразил надежду на то, что Палестина «воспримет это должным образом».

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