В Киеве в посольство Белоруссии бросили фейерверк
Неизвестный бросил фейерверк в посольство Белоруссии в Киеве, пишет РИА «Новости».
Рядом с посольством проходил митинг, организованный украинским бюро правозащитной организации Amnesty International, в поддержку протестующих в Белоруссии.
Фейерверк приземлился на крыльцо посольства и начал гореть. Полицейские не смогли догнать бросившего предмет.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.
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