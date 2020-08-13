В Киеве в посольство Белоруссии бросили фейерверк

Неизвестный бросил фейерверк в посольство Белоруссии в Киеве, пишет РИА «Новости».

Рядом с посольством проходил митинг, организованный украинским бюро правозащитной организации Amnesty International, в поддержку протестующих в Белоруссии.

Фейерверк приземлился на крыльцо посольства и начал гореть. Полицейские не смогли догнать бросившего предмет.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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