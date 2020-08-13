В Бресте к протестам присоединились таксисты

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В Бресте к протестам присоединились таксисты, пишет РЕН.

Как сообщается, машины едут колонной и сигналят.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко.

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