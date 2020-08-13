ЦИК представила результаты президентских выборов в Минске

ЦИК Белоруссии представила результаты президентских выборов в Минске, передает РИА «Новости».

По данным комиссии, в столице за Александра Лукашенко проголосовали 64,49% избирателей, а за Светлану Тихановскую — 14,92%.

Кроме того, на сайте ЦИК опубликовали результаты голосования в других регионах Белоруссии. Согласно этим сведениям, наибольшую поддержку Лукашенко получил в Могилевской области, где он набрал 88,06%.

Это предварительные результаты выборов. Итоговые показатели ЦИК должна утвердить на своем заседании, дату которого пока не назначили.

Ранее США призвали Белоруссию провести новые президентские выборы.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1500 случаев произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.