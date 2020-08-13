Канцлер Австрии осудил насилие в отношении протестующих в Белоруссии
Канцлер Австрии Себастьян Курц осудил насилие в отношении участников протестов в Белоруссии, начавшихся после президентских выборов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Кроме того, австрийский лидер призвал белорусские власти освободить демонстрантов и расследовать случаи гибели «независимой стороной».
По его словам, необходима ясная реакция Евросоюза на происходящее в республике.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко.
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