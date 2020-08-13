В СФ отреагировали на призыв евродепутата ввести санкции против России

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал призыв польского депутата Европарламента ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии, передает RT.

По словам сенатора, Польша этим «недостойным» заявлением переступила черту, за которую нельзя выходить. Парламентарию, который выступил с таким предложением, необходимо дать «жесткий ответ».

Комментируя слова польского депутата о том, что надо нейтрализовать влияние Москвы на Минск, Джарабов подчеркнул, что Россия не имеет отношения к происходящему в республике.

«Как можно нейтрализовать то, чего нет? Россия вообще не вмешивалась... Белорусский народ избрал президента, кому-то это не понравилось. Я думаю, что Польша немного переусердствовала», — отметил сенатор.

Ранее депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский заявил, что для урегулирования ситуации в Белоруссии необходимо ввести санкции против России. По его мнению, именно Москва препятствует «строительству демократии» в Белоруссии.

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