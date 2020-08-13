ЦИК опубликовал данные голосования на президентских выборах в Минске

В Минске за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенка проголосовали 64,49% избирателей, пишет ТАСС со ссылкой на Центризбирком страны.

Сообщается, что оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила 14,92% голосов.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны более шести тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

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