Президент подписал указ о праздновании годовщины независимости Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины независимости Украины 24 августа, сообщается на официальном сайте главы государства.

«Согласно документу, Кабинет Министров должен разработать и обеспечить реализацию мероприятий по празднованию 29-й годовщины независимости Украины», — говорится в тексте.

Отмечается, что 24 августа в Киеве и других городах пройдут торжества с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления и общественности.

В день независимости пройдут церемонии возложения цветов к памятникам и захоронениям выдающихся деятелей украинского государства.

Также пройдет вручение государственных наград и поощрений лицам, внесших вклад в обретение независимости страны, защиту ее суверенитета и территориальной целостности.

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