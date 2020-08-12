Вице-премьер Трутнев заразился коронавирусом
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У вице-премьера России Юрия Трутнева выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил ТАСС его помощник Тимур Чернышев.
По его словам, у Трутнева оказался положительный тест на COVID-19. При этом Чернышев не уточнил подробности о состоянии чиновника, а лишь добавил, что инфекцию выявили перед его поездкой на Дальний Восток в рамках визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
В связи с этим поездка Трутнева откладывается на неопределенный срок.
Ранее коронавирус был выявлен и у Мишустина. Он сообщал о заражении инфекцией 30 апреля.
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