Вице-премьер Трутнев заразился коронавирусом

У вице-премьера России Юрия Трутнева выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил ТАСС его помощник Тимур Чернышев.

По его словам, у Трутнева оказался положительный тест на COVID-19. При этом Чернышев не уточнил подробности о состоянии чиновника, а лишь добавил, что инфекцию выявили перед его поездкой на Дальний Восток в рамках визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В связи с этим поездка Трутнева откладывается на неопределенный срок.

Ранее коронавирус был выявлен и у Мишустина. Он сообщал о заражении инфекцией 30 апреля.

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