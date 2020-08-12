Посол: Москва и Минск решат все вопросы по задержанным в Белоруссии россиянам

Москва и Минск решат все вопросы по задержанным в Белоруссии россиянам, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Об этом пишет ТАСС.

«Важно отметить, что взаимодействие сотрудников Следственного комитета РФ и Генеральной прокуратуры со своими белорусскими партнерами позволяет глубоко и всесторонне разобраться в создавшейся ситуации», — сказал Мезенцев.

Он также отметил, что результаты такой работы снимут необоснованность появившихся трактовок.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

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