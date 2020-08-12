В Минске снова задерживают журналистов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна».

«Журналиста «Радио Свобода» Виталия Цыганкова задержали рядом с медуниверситетом во время акции медиков. Задержали также его жену Ольгу», — говорится в сообщении «Весны».

Цыганкова добавила, что сотрудник ГАИ приставил к ее голове пистолет.

Также задержаны журналисты Любовь Лунева, Дмитрий Солтан, Константин Реутский и Евгений Васильев.

После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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