Помпео назвал трагедией ситуацию в Белоруссии
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью Чешскому телевидению назвал трагедией ситуацию в Белоруссии после президентских выборов.
«Это трагедия... Выборы в Белоруссии не были справедливыми и свободными», — сказал Помпео.
Госсекретарь также осудил притеснения демонстрантов. По его словам, США испытывают большие опасения за Белоруссию после выборов.
После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.
В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Волна репрессий»: Запад решает судьбу Белоруссии
— Выборы и протесты: Путин обсудил Белоруссию с Макроном