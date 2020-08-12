Генсек ООН рассказал, с какими угрозами столкнулся мир во время пандемии
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Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал три главные угрозы, с которыми столкнулся мир во время пандемии, пишет ТАСС.
«Оглядывая горизонт, я вижу три главные угрозы», — сказал Гутерриш.
Во-первых, народ теряет доверие к правительствам и общественным институтам. Во-вторых, глобальный экономический порядок нарушается, в том числе из-за кризиса усиливается неравенство. В-третьих, коронавирус используется, чтобы оправдывать репрессии.
Генсек подчеркнул, что для преодоления кризиса нужен всесторонний подход.
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