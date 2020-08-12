Штаб Бабарико ответил на обвинения в организации беспорядков

Штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико заявил, что протесты в республике возникают стихийно и в них виноваты действующие власти страны, пишет портал TUT.by.

«У протестов нет координаторов и лидеров, они возникают стихийно во всех городах как реакция на обман, хамство и применение насилия со стороны власти. Белорусов обманули, и их негодование вполне объяснимо», — говорится в заявлении штаба.

Представители Бабарико добавили, что действительно потеряли связь со многими волонтерами, но сами сотрудники штаба всегда призывали только к законным и мирным действиям в рамках избирательных кампаний.

«Мы призываем их отказаться от применения силы и репрессий в отношении мирных граждан и не устраивать майданы на улицах городов», — отметили в штабе.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны более шести тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

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