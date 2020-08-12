В Совфеде рассказали о реакции на задержание россиян в Белоруссии

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Москва внимательно следит за событиями в Белоруссии и готова защищать граждан РФ в случае необходимости. Об этом пишет НСН.

«По линии МИДа в отношении задержания журналистов была жестко обозначена позиция нашей страны. Посол четко говорил о том, чтобы всех репортеров отпустили. А вот официальной информации, что были задержаны другие граждане нашей страны, у меня нет», — сообщил Клинцевич.

Он добавил, что если появится дополнительная информация о задержании россиян — «будет жесткая реакция».

Ранее сообщалось, что журналист Znak.com Никита Телиженко и фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев вернулись обратно в Россию.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов страны начались несанкционированные акции протеста, во время которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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