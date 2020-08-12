Белорусские власти заявили о причастности штаба Бабарико к протестам

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Госагентство Белта сообщило, что в Белоруссии установлены факты причастности штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико к беспорядкам в республике.

«Установлены факты причастности штаба экс-главы «Белгазпромбанка» к беспорядкам», — пишет агентство.

Виктор Бабарико был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в 33 населенных пунктах республики начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов.

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