Помпео заявил об опасениях за дальнейшую судьбу Белоруссии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что выборы в Белоруссии прошли нечестно и выразил опасения за дальнейшую судьбу страны, пишет ТАСС.

«Там прошли несправедливые выборы. Белорусы находятся в нашем сердце. Мы наблюдали за протестами и требовали, чтобы демонстранты были защищены от нападений силовиков. Мы продолжим это требовать и дальше», — сказал Помпео.

Он добавил, что США в дальнейшем будут оказывать поддержку демократическим силам в республике.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны несколько тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Женщины вышли на акцию в Минске против жестокости силовиков

— Цепкало объявил о создании «Фронта национального спасения» в Белоруссии

— В Бресте силовики открывали огонь на поражение по протестующим